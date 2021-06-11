Dolar/TL’de S-400 düşüşü

Dolar/TL, Haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle bugün 8.3’ün altına kadar geriledi.

Böylece TL dün dolar karşısındaki yüzde 2 değer kazancı ardından bugün de dolar karşısında yaklaşık yüzde 1.2 değer kazanmış oldu.

‘BIDEN GÖRÜŞMESİ FİYATLANIYOR’

Ünlü Menkul Değerler’den Gökhan Uskuay, “Dün Dolar/TL’nin yüzde 2 düşüş göstermesi ve dolar/ruble’nin 4 günlük düşüşü ile Ağustos 2020 seviyesine gerilemesi, kurlarda Biden görüşmesinin fiyatlandığını gösteriyor. Kısa vadede Biden-Erdoğan görüşmesi TL ve BIST’e olumlu katkısını sürdürmesini bekleyebiliriz” dedi.

Piyasalarda bir süredir yön belirleyici olarak Türkiye ABD ilişkileri de takip ediliyor. Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın haftaya Pazartesi günü yapacağı NATO zirvesindeki görüşme öncesi diplomasi trafiği sürüyor.

Ankara ve Washington, ABD’nin yaptırım başlatmasına neden olan Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri, iki ülkenin Suriye konusunda izlediği birbiriyle çelişen politikalar, ABD’nin sorun teşkil ettiğini düşündüğü Türkiye’nin insan hakları alanındaki performansı nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmekte zorlanıyorlar.

İki NATO müttefiki aynı zamanda Dağlık Karabağ çatışmaları ve Ankara’nın doğu Akdeniz’de petrol ve gaz arama çalışmalarına dair farklı görüşlere sahipler ancak Türkiye’nin ABD’nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan’da oynayacağı potansiyel rol iki ülke arasında bir işbirliği ortamı sağlayabilir.

KUR VE CDS GERİLEDİ

Haziran başında 8.88, hafta başında 8.70’e yakın seviyelerde olan dolar/TL en düşük 8.2865’e kadar indi.

Kur güne 8.43 civarında başladıktan sonra saat 1135’te 8.33154255/8.4440 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 10.2741/10.2920 sepet bazında TL 9.3543/9.3680 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise bu sabah aynı saatte 371/375 seviyesine geriledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Pazartesi günü Biden görüşmesi önemli. Dün ve bugün piyasalarda ABD tahvil faizlerinin yüzde 1.4’e doğru düşüşün getirdiği iyimserliği ABD görüşmesine yönelik olumlu beklentilerin de desteklediğini söylemek lazım” dedi ve ekledi:

“Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkacağına yönelik beklenti fiyatlamaya dönüşerek TL’de dün ve bugün iki kez yüzde 2’ye yakın değer kazancı oluşmasını sağladı.”