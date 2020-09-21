Dolar ne kadar oldu? (21.09.2020)

Dolar/TL 7.5985’i görerek rekor seviyeye çıkarken, Euro/TL de günün ilk saatlerinde 9 TL’nin üzerine çıktı ve rekorunu yeniledi. Gram altın ise 475 TL seviyesinde güne başladı. Haftanın en önemli verisi perşembe günü Merkez Bankası tarafından açıklanacak.

FAİZDE ARTIŞ BEKLENMİYOR

Reuters’ın 17 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi TCMB’nin politika faizini %8.25’te sabit tutacağına işaret ediyor. 17 katılımcıdan 14’ü ise politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. TCMB’nin politika faizlerini sabit tutmasına karşın sıkılaştırma adımlarını fonlama kompozisyonunu farklılaştırarak devam etmesi bekleniyor. TCMB’nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti.

TCMB PPK’da faizleri sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini %10.42’e kadar çıkardı. Cuma günü itibarıyla fonlama maliyeti %10.39 oldu. Bugün politika faizi altından yapılan fonlamanın geri dönüşü olması nedeniyle fonlama maliyetinde 20 baz puan civarında daha yükseliş bekleniyor.

Reuters anketinde TCMB’nin ortalama fonlama maliyetinin ay sonundaki seviyesine ilişkin 12 katılımcının tahminlerin medyanı ise %10.70 seviyesinde.

Tahminler ise %10.50 ila %12.25 arasında değişiyor. PPK’nın haftanın en önemli gündem maddesi olarak görülmesinin nedeni TL’de yeni ve kuvvetli değer kayıpları getirebileceği endişesi. Mevcut enflasyonun ve ileri dönük enflasyon beklentilerinin de altında kalan para politikası sıkılığının başta lokkaller olmak üzere dövize yeni yönelim getirip getirmeyeceği izleniyor.

ESKİ YÖNETİCİLERDEN MERKEZ’E ÇAĞRI

TCMB eski yöneticileri kurumun başında olan yetkililere enflasyondaki yükselişe karşı temel politika araçlarını kullanma çağrısında bulunuyor. Eski yöneticiler bankanın 10 yıl aradan sonra da olsa enflasyonu hedefe düşürmeye yönelerek kredibilitesini geri kazanması gerektiği görüşünde. Eski yöneticiler faiz koridoru zorunlu karşılık vb adımların para politikasında kullanılabileceğini ancak bunların ana politika aracını ikame etmemesi gerektiğini savunuyorlar.