Dokunulmazlık Anayasa Mahkemesi'ne taşındı

Demokrat Parti ile Hüseyin Özgürgün, Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle iki dava açtı. Duruşma Perşembe günü.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili karara karşı Özgürgün ile Demokrat Parti Anayasa Mahkemesinde dava açtı. 9 Ocak Perşembe günü görüşüleceği belirtilen ve Cumhuriyet Meclis’i aleyhine açılan iki dava, Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İçTüzüğü’nün 130’ncu maddesi tahtında açıldığı ifade edilirken, kararın yürütmesinin durdurulması talebiye ve ile ilgil ara emri talep ediliyor.

Davaların Hüseyin Özgürgün’nün “dokunulmazlığının Anayasa’ya aykırı şekilde yapıldığı gerekçesi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi aleyhine açılan iki davanın Anayasa Mahkemesi’nde açıldığı ifade ediliyor.

Davaların avukatlığını Serhan Çınar ile Şefik Aşcıoğlulları'nın üstlendiği de ifade edildi.