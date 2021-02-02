Doğuş Derya: “Tatilde değiliz, virüs yayılmasın diye kapandık. Lütfen artık ciddiye alın!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Derya, günlerden sonra bugün Çalışma Bakanlığı’na gitmek için evden çıktığını belirtirken, trafiğin yoğun olduğuna dikkat çekti.

Trafikte yoğunluk olması nedeniyle "iş arabası veya zorunlu hizmet araçları mı" diyerek özellikle baktığını aktaran Derya, “yüzde 90 salon araç” olduğunu dile getirdi.

CTP’li vekil Derya, “Belli ki ya hiç denetlemiyorsunuz ya da denetleyemiyorsunuz!” ifadelerini kullanarak, sokakta gezen insanlara seslendi, “Tatilde değiliz, virüs yayılmasın diye kapandık. Lütfen artık ciddiye alın!” dedi.