Doğuş Derya'dan BRT'ye kinayeli gönderme

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CTP'nin bugün gerçekleştirdiği basın toplantısına BRT'nin yer vermediğini belirtti.

BRT'ye kinaye ile göndermede bulunan Derya, "BRT muhalefet vekillerine ekranda yer vermediği gibi, bugün yaptığımız CTP Basın Toplantısını da vermedi. Özer bey'e yardımcı olmak için program akışı yazayım dedim..." ifadelerini kullandı.

İşte Derya'nın o paylaşımı:

"BRT muhalefet vekillerine ekranda yer vermediği gibi, bugün yaptığımız CTP Basın Toplantısını da vermedi. Özer bey'e yardımcı olmak için program akışı yazayım dedim...

BRT 1 -Program Akışı

8.00 - UBP ile Sabah Kahvesi

9.30- Para Piyasaları ve Ganimet Borsasında UBP

11.30- Hükümet ile Yemekteyiz (UBP-DP-YDP)

13.00- UBP Öğlen Ajansı

14.00- Çayır Manyakları 5000 (Altın Koyun ödüllü -Aksiyon Bilimkurgu)

16.30- Ben Bilmem Şükran Bilir (Yerli Milli Yarışma Programı)

17.45- Maraş-ı Memnu, 4. Bölüm (Yersiz Milli Dizi)

19.00- UBP Akşam Haberleri

20.00- Federasyon Bitmiştir (Masal programı 0-5 yaş)

20.30- O Ses Tatar (Entuziyastik TiVi ŞOV)

22.00 - Survivor Ersan

22.30- Yeteksizsiniz UBP

23.30- Tahsin'le Meşin Yuvarlak (Sport Program)

01.00- İki-Devlet Frutti (Kırmızı Çizgili Egemenlik Programı)

(Not: Eleştirdiğimizde duyulmuyor, belki kinaye yolu ile sesimiz duyulur)"