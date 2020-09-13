Doğum günü kutlayan 9 kişiye yasal işlem!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Haspolat’ta bir ikametgah’ta dokuz kişinin Bakanlar Kurulu tarafından alınan doğum günü vb. etkinlikler düzenlememe kararına uymayarak yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.