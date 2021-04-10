Yalan İddia.: GAU Kurucu Rektörünün Uçan Kuşa Borcu Var!

İddia Sahibi.: Kıbrıs Gerçek

Doğrusu Ne?

Kurum yetkilileri, çalışan ve öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde ettiğimiz sonuçlar ve iddiaya konu üniversitenin son 10 yıllık gelişimi incelediğimizde; Hayatın durduğu 2 ay süreli kapanma sürecinde bile çalışanlarını mağdur etmediği gözlemlenmiş. Son 10 yıl içerisinde tıp fakültesinden, eczacılık fakültesine kadar, milyonlarca euro yatırımlar gerektiren fakülteleri kurarak ülkenin hizmetine sunmuş. Ayrıca KKTC’nin ilk otellerini restore ederek Turizm uygulama oteline çevirerek yine ülke ve öğrencilerin hizmetine sunmuş olduğu saptanmıştır. Üniversiteye ait tüm bu yatırımlar ve istikrarlı büyüme, Amerikanın ilk 10 üniversitesi arasında olan Arizona Üniversitesinin de dikkatini çekmiş, ve güvenini kazanmış olacak ki, Arizona Üniversitesi GAÜ'yü; Arizona Üniversitesi' nin Kıbrıs Kampüsü olarak duyurmuş ve resmi web sitesinde tanıtmıştır.

Tüm bu bilgi ve sonuçlar ışığında bu iddianın akla mantığa yatkın bir tarafı olmadığı açıkça ortadadır. İlgili web sitesinin geçmişte de bu şekilde yalan ve asılsız haberleri farklı kurumlar için de yaptığı düşünülecek olursa bu iddianın maksadının ne olduğunu anlamak da çok zor olmasa gerek. Ve bu kişi bu haberleri kimin yada kimlerin isteğiyle yapmıştır? Ayrıca İlgili haber sitesinin yöneticisi en son Cuma günü saat 09:55 sularında resmi sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu özür metninden sonra hesaplarını kapatması da bu iddiaların asılsız olduğunu göstermektedir.