Doç. Dr. Melahat Arıklı ile gurur duyuyorum

Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974) adlı kitabını, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya takdim etti.

Bakan Arıklı, aynı zamanda gelini olan Melahat Arıklı’yı yeni eseri için tebrik ederken, Kıbrıs Türk toplumunun önemli mücadele simgelerinin anlatıldığı bu kitabın, gerek yeni nesil gerekse üniversiteler adına bir ışık olacağını söyledi. Bakan Arıklı, Kıbrıs tarihinin her şeyiyle bilinmesinin önemine de dikkat çekerek, Melahat Arıklı’yı çalışmasından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamın diledi.

Arıklı’nın kitabında Ahmet Mithat Berberoğlu, Ahmet Alper, Hikmet Afif Mapolar, Esat Faik Muhtaroğlu, Fuat Veziroğlu, İlter Veziroğlu, İsmet Kotak, Özker Özgür ve Özker Yaşın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin 1955-1974 yılları arasında yayınlanan yazıları yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 18:17