Dizliklioğlu ve Gardiyanoğlu’na veda

Arpalık direnişi ve Arpalık göçünün sembolleşmiş isimlerinden olan Aysel Dizliklioğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Arpalık direnişi sırasında köyünü savunmak için mücahit arkadaşları ile silah kuşanarak görev alan mücahide Aysel Dizliklioğlu’nun naaşı öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda askeri törenle toprağa verildi.
Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, bazı bakanlar, Meclis Başkan Yardımcı Zorlu Töre, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, askeri yetkililer, ailesi ve sevenleri katıldı.
Dizliklioğlu, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.
Takşınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun eşi olan Aysel Dizliklioğlu, 3 çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi.
Bugün ayrıca, TMT mücahidi Hüseyin Özer Gardiyanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Özer Gardiyanoğlu için de askeri tören düzenlendi. (BRT)