Dizdarlı: "Taksitli kapanma fayda etmez"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 21 gün taksitli kapanmanın fayda etmeyeceğini söyledi... "Tıp, artimetiğe uymaz" diyen Dizdarlı, adil olmayan kapanma ile yol alınamayacağını söyledi. Dizdarlı, 21 gün boyunca tam kapanma uygulanması gerektiğini işaret etti.

Dizdarlı'nın söz konusu paylaşımı şöyle: "21 gün taksitli kapanma fayda etmeyecek... Maalesef 7+7+7= 21 etmeyecek. Çünkü tıp, aritmetiğe uymaz. 21 gün kapanmayı, 3 taksitte yaparsak, beklenen faydayı istediğimiz ölçüde göremeyeceğiz. Taksit taksit kapanmak zamanı kötü kullandırıyor. Bu adil olmayan kapanmayla yol alamayız. Tam kapanma şart... 21 gün sonrasının planlanacağı birleşik 21 güne ihtiyaç var."