Dizdarlı: “Mecbur kalmadıkça Güney’e geçmeyin”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Günay Kıbrıs'ta vakalar son bir haftanın içinde yüzlere ulaştığına dikkat çekerek, “İşin kötüsü çoğu yerel bulaşma” dedi.

Dizdarlı, şunları kaydetti:

“a- Mecbur kalmadıkça Güneye geçmeyin.

b- İşinde ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımız çok daha özenli olsun. Mutlaka maske taksın. Kuzeye geçtikleri zaman kendilerini mümkün olduğu kadar üst seviyede izole etsin ve en ufak bir rahatsızlıkta sağlık servislerine başvursun.

2- Yetkililer sadece uçaktan inene gemiden çıkana temaslılara değil, mutlaka mutlaka toplum içerisinden tesadüfi (Random) seçilen kişilere de test uygulamalıdır.

3- Son olarak vatandaş Dün akşam Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı uyarıyı dikkate alsın.

Özellikle risk gurubundaki yurttaşlarımız Grip ve Zatürrüe aşıları konusunda eczaneleri ve hekimleri ile temasa başlasın. (Bu konuda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği acil eylem birliğine gitmelidir.)”

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 10:55