Dizdarlı: "Güney'den gelecek aşılara 'hayır' denmemeli"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefon bağlantısı ile katıldı.

"KORONAVİRÜS AŞILARINI HEMŞİRELER RAHATLIKLA YAPABİLİR"

Dr. Dizdarlı, Türkiye'den gelen Sinovac aşılarının sağlık alanında yetişmiş hemşirelerin rahatlıkla yapabileceği aşılar olduğunu belirterek, aşının klasik bir aşı olması nedeniyle bilinen ateş, kızarıklık, deride şişme gibi komplikasyonların olabileceğini ifade etti.

Aşıların yapılmasında bir sakınca olmadığını vurgulayan Dizdarlı, aşıdan korkmamak gerektiğini, Koronavirüs ile insan arasındaki son bariyerin aşı olduğunun altını çizdi.

"AŞI HAZIRLIKLARI ÖNCEDEN YAPILMALIYDI"

Türkiye'den gelen 20 bin doz Sinovac aşısının öncelikle 5 bin sağlık çalışanına yapılacağını anımsatan Dizdarlı, aşı hazırlığının bugün yapılmasının son derece tuhaf olduğunu belirterek, “Madem önce sağlıkçılardan başlayacatkınız, bunun hazırlığı önceden yapılmalıydı” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yumurta kapıya dayanınca bir şeyler yaptığını ifade eden Dizdarlı, “Bu da toplumda güvensizlik yaratıyor” ifadelerini kullandı.

"GÜNEY'DEN GELECEK AŞILARA 'HAYIR' DEMEK OLMAZ"

Aşı miktarının saptanması gerektiğini söyleyen Dizdarlı, “Her türlü aşıya açık olmamız lazım. Bu aşıları bulup getirmek çok mümkün değil. Türkiye’den bize yollanan kadarını alıyoruz” diyerek, AB’den gelecek aşıların da Güney’den üzerinden gelecekse ‘hayır’ denmemesi gerektiğibi vurguladı.

Güney’den gelecek olan aşıların bir şekilde sisteme katılması gerektiğini söyleyen Dizdarlı, “Sayısı ne kadar olursa olsun kullanılmalıdır. 700-800 bin doz aşıya ihtiyacımız var. Bu aşıları ne kadar kısa sürede temin edip yapabilirsek, sosyal yaşantımıza dönmemiz de o kadar hızlı olur” ifadelerini kullandı.

"HANGİ AŞI GELİRSE GELSİN ALMAMIZ LAZIMDIR"

Her türlü aşıyı tedarik edip toplum için kullanılması gerektiğinin önemini işaret eden Dizdarlı, “Yalnız Sinovac aşısı değil, dünyada 3. faz çalışması yapılan 7 çeşit aşı var. Hangi aşı gelirse gelsin kabul etmemiz lazımdır” dedi.

Aşıdan korkmamak gerektini de sözlerine ekleyen Dizdarlı, şöyle devam etti:

“Aşı olup da diğer tedbirleri elden bırakmak olmaz. Bilim aşının etkinliğin daha fazla olacağı aşıları mutlaka bulacaktır. Daha kalıcı bağışıklık sağlayan aşılar çıkacaktır. Aşılar virüsle aramızdaki son bariyerdir. Aşıları kötülemeye kalkmayalım. Dünya Sağlık Örgütü’nü takip edelim. DSÖ aşıları kullanılabilir olarak uygun gördüyse aşıdan korkmayalım.”