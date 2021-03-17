Dizdarlı'dan AB'ye AstraZeneca tepkisi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, KKTC’de de kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşılarının durdurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"BEKLENEN YAN ETKİLERDİ"

AB’nin Oxford aşılarını geçici olarak durdurmasını politik bir karar olarak gören Dizdarlı, “Evet diğer aşılara göre bu aşı yapıldıktan sonraki 2-3 gün daha ağır semptomlu bir dönem yaşatmaktadır ama bu onun ‘tu kaka’ olduğunu göstermez. Kaldı ki prospektüsü dikkatle okunduğunda, beklenen yan etkiler kısmında bütün olabilecekler yazılmıştır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya üzerinde yapılan 17 milyon dozdan sadece 40 tanesinde pıhtılaşma bulgusu olduğunu, ölümle anılan tek vakada sebebin aşı olduğunun kanıtlanmadığını açıkladığını anımsatan Dizdarlı, “Bunun yanı sıra Avrupa İlaç Ajansı ‘da (E.M.A) gelen tüm baskılara rağmen aşının kullanılmasını engelleyecek bilimsel veri olmadığını bildirdi” ifadelerini kullandı.

"AB HATALI AŞILAMA POLİTİKASINA YENİSİNİ EKLEDİ"

AB’nin yaptığı hatalı aşılama politikasına bir yenisini daha ekleyerek bu kararı yine de aldığını kaydeden Dizdarlı, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde “aşı savaşlarına” yeni bir cephe açıldığını belirterek, “Astra Zeneca aşısının baştan beri sorunlu bir yol almasını da koz olarak öne sürdüler” dedi.

Dizdarlı paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Unutmamalıyız ki aşı savaşlarını sürdüren AB, Rus Sputnik, ve Çin aşılarına karşı da aşağılama siyasetini sürdürüyor. Sanım o dur ki, AB, Rus ve Çin aşılarına karşı sürdürüdüğü bu politikasını bu kez Birleşik Krallığa yöneltmek adına bu yola gitmiştir.

"YAKINDA ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALACAKLAR"

Kişisel inancım odur ki , yakında özür dilemek zorunda kalacaklardır. Ya da aşı firması tedbir aldığını açıklayıp herkes tarafından kabul görecektir.

Bizim bakanlığın da gelen telkinlerden sonra AstraZeneca aşısını en azından konu açıklığa kavuşuncaya kadar durdurmasını normal karşılıyorum. Anlamadığımsa halkın yasağın kalıcı olduğunu düşünmesini sağlayan yayınlara itibar etmesidir. Bu konuda özellikle medyanın gerçeği yansıtmasını, bir hükme varmadan, en azından araştırmanın tamamlanmasını beklemesi gerektiğini düşünüyorum.

"BİZİM AŞI SEÇME ŞANSIMIZ YOK, SOSYAL PATLAMALAR EŞİKTE..."

Son olarak ekleyeyim:

İlk günden beri ayni düşüncemi koruyorum. Bizim aşı seçme şansımız yok. Eski normale yakın bir yaşama dönmek, açılımı düşük riskle yapmak için aşılanmak şarttır ve malesef geldiğimiz noktada bizim diğer ülkelere göre açılmaya daha hızlı ihtiyacımız vardır. Sosyal patlamalar eşiktedir: Bu nedenledir ki umarım eldeki aşıların da kullanılması adına yanılmamışımdır. Sağlık dolu günler dilerim.”