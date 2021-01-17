Dizdarlı: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, SİM TV’de yayınlanan ‘Sabah Kahvesi’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun dün akşam almış olduğu kararlar hakkında açıklama yaptı.

Dizdarlı, kararların henüz Resmi Gazete’de yayınlanmaması nedeniyle yürürlüğe girip girmeyeceği konusundaki sorulara cevap vererek, “Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanmamış oluşu ise geçersiz olduğunu göstermediğini ifade eden Dizdarlı, Komite’nin başkanı tarafından imzalanması ve Sağlık Bakanlığı’nın onaylamasının ardından, kararların gereğinin yerine getirileceğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 11:55