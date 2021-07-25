Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, İskele – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Yusuf GÜL (E-), yönetimdeki HH 036 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Ambelia Restoran yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Meryem GUG (K-30), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor