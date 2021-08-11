Dipkarpaz’da tecavüz davasında gelişme, 2 sanık serbest kaldı

Dipkarpaz’da 2018 yılı ile 2020 yılı arasında meydana gelen tecavüz davasında Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmek üzere İskele Kaza Mahkemesi’nde başlanan ilk tahkikat duruşmasında 3 sanıktan 2’si dün serbest bırakıldı.

22 Nisan 2021 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde tutuklu bulunan sanık S.D ile S.Ç’nin aleyhlerine getirilen “Cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığı ihlal etmek amacıyla alıkoyma” ve “Cinsel saldırı” davaları ile ilgili haklarında takipsizlik dosyalandı.

Aleyhine “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek amacıyla alıkoyma”, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” davaları getirilen sanık İ.G için ise ilk tahkikat duruşması devam edecek.

4’ÜNCÜ KEZ İFADE VERDİ

İddia Makamı adına davayı yürüten Savcı Ahmet Özlemler, bazı tespitler sonucunda müştekinin tekrar ifadeye çağrıldığını ve müşteki kızın polise 4’üncü kez ifade verdiğini söyledi.

Kızın 4’üncü İfadesinde de, daha önce verdiği 2’inci ifade ile aynı ifadeyi verdiğini ve ifadenin tespitlerle örtüştüğünü kaydeden Özlemler, davaya konu olan yaş sınırını geçtikten sonra sanık S.D ve S.Ç ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu beyan ettiğini, müştekinin son ifadesi ışığında sanık S.D ile S.Ç açısından davayı ileri götüremeyeceklerini kaydetti. Özlemler, sanık S.D ile S.Ç hakkında takipsizlik dosyalanarak serbest bırakılmalarını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş ise haklarında takipsizlik dosyalanan sanık S.D ile S.Ç’nin serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 13:51