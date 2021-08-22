Dipkarpaz'da yumruklar konuştu

Dipkarpaz’da dün akşam saatlerinde çıkan tartışmada Salih Dağ darp edildi.
Polisten yapılan açıklamada Şelonez bölgesinde dün saat 20.00 sıralarında, 31 yaşındaki A.G. ile Salih Dağ arasında çıkan tartışma sonucunda A.G., Salih Dağ’a hakaret ettikten sonra sağ elmacık kemiğine yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, göz çukurunu kırarak vahim zarara uğrattı.
Salih Dağ Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edildi.
A.G. tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.