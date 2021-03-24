Dipkarpaz'da iğrenç olay

Dipkarpaz'da iğrenç olay
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Dipkarpaz bölgesi tecavüz haberi ile sarsıldı. 17 yaşındaki kıza yakın akrabaları tarafından tecavüz edildiği iddia ediliyor.

Tecavüz olayı kızın 7 aylık hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine ortaya çıktığı belirtildi.

Yurt dışında olan kızın bugün polise şikâyetçi olup verdiği ifade sonrasında tutuklamaların olacağı öğrenildi.

Öte yandan, farklı bir internet gazetesinin iddiasına göre, Dipkarpaz’daki tecavüz olayında 3 zanlı bulunduğu öne sürülürken, konuyla ilgili 3 kişinin tutuklanarak İskele Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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