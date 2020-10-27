Din İşleri Başkanı Atalay Mevlit Kandili mesajı yayımladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, yarını Perşembe’ye bağlayan gece, insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu gün olan Mevlit Kandilinin idrak edileceğini belirtti.

Atalay kandil nedeniyle yayımladığı mesajda, “Peygamberimiz cehalet ve zulmün hakim olduğu, insanların bedenen ve zihnen köleleştirildiği, sosyal düzenin bozulduğu, umutların yitirildiği bir çağda dünyaya bir güneş gibi doğmuştur. O’nun doğumu inananlar açısından doğruluk, adalet, merhamet temelinde şekillenmiş ilkeli bir yaşam tarzının, ahlaki bir dönüşümün ve anlayışın hakim kılınması anlamına gelmektedir” dedi.

Atalay şöyle devam etti: “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın hayatı ‘en güzel örnek’ olarak takdim edilmektedir. Hz. Muhammed (S.A.S)’in tebliğ ettiği hakikatler arasında zulüm, şiddet, savaş, kan ve gözyaşı gibi insan onurunu zedeleyen hiç bir öğreti yer almaz. Bu nedenle insan onurunu zedeleyen, toplumsal hayatımızı olumsuz yönde etkileyen aile içi sorunlar, kadına yönelik şiddet ve kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, insan haklarına yönelik tecavüzler, çevreye karşı ilgisizlik, kötü ve zararlı alışkanlıklar gibi ortak duyarlılık gerektiren sosyal sorunlarla mücadele, her inanan için temel dini görevlerden kabul edilir. Bu kabul Müslümanlar olarak bizleri coğrafyası, etnisitesi, inancı ne olursa olsun zulmün karşısında durmaya, mazlumun yanında yer almaya konumlandırmaktadır.

Bugün de dünyanın çeşitli noktalarında vicdanlarımızı sızlatan, insanlığımızdan utandıracak hadiseler meydana gelmekte, dünya, birbirine düşmanlaştırılmış guruplardan oluşan bir yer haline getirilmeye çalışılmaktadır. En vahşi yöntemlerle masum insanlar, kadınlar ve çocuklar katledilmekte, tecavüze uğramakta, evinden yurdundan edilmektedir. Çaresizce izlediğimiz içimizi acıtan bu olaylar, Hz. Muhammed (S.A.V)’ın huzur, mutluluk ve güven yüklü evrensel ilkelerine ne denli muhtaç olduğumuzu yeniden idrak etmemize vesile olmaktadır. Bu sebeple Mevlit Kandilini sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa yapılan yeni bir kurtuluş çağrısı olarak görmeli ve bu bilinçle idrak etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın, milletimizin ve tüm Müslümanların Mevlit Kandilini kutlar, dünyada cereyan eden üzücü olayların son bulmasını, bütün insanlığa huzur getirmesini Cenabı Hak’tan niyaz ederim.”