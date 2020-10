Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik, Camiler ve Din görevlileri haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. İnik, ömrünü din hizmetine adayan fedakâr din görevlilerini, camileri inşa ve ihya eden aziz milleti rahmet ve minnetle yâd ederek, halkın ve din görevlilerinin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı” tebrik etti.

İnik mesajında, camilerin genç ihtiyar, amir memur, zengin fakir demeden bütün müminlerin omuz omuza bir araya geldikleri, acı ve sevinçleri paylaştıkları, Cenab-ı Allah’ın manevi huzurunda dua ve ibadetlerini, samimi yakarışlarını birleştirerek eda ettikleri kutsal mekânlar olduğunu belirtti.

“Camilerin süsü cami içini dolduran cemaattir. Cuma gününün dışında diğer vakitlerde de cemaatin camilere sahip çıkması önemlidir” diyen İnik, cami ve mabetlerin ilk görevlilerinin peygamberler olduğunu kaydetti.

Bu nedenle din hizmetleri ve görevinin kutsal bir hizmet, kutsal olduğu kadar da manevi ağırlığı dikkate alındığında zor bir görev olduğunu ifade eden İnik, “Din görevlileri hayatımızın her anında insanımızın doğumu, ölümü, sünneti, düğünü, aile anlaşmazlıkları dâhil, günlük hayatın her safhasında yer alır, topluma gerektiğinde imamlık, gerektiğinde danışmanlık, gerektiğinde rehberlik yapar, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda seve seve hizmet verir.” dedi.