Dimağ Çağıner yeniden Otelciler Birliği Başkanı

Dimağ Çağıner yeniden Otelciler Birliği Başkanı
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nde (KITOB) 30. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu’nun belirlendiği Genel Kurulda KITOB Başkanı yeniden Dimağ Çağıner oldu.

Birliğin yeni yönetim kurulu listesi şöyle:

Yönetim Kurulu asil üyeleri: (KITOB Yasası Madde 15 3A (a)’ya göre)

1-Ercan Turhan

2-Mehmet Mülayim

3-Umut Gürtunç

4-Tunç Şirintuna

5-Süleyman Kansu

Yedek:

1-İsmail Tiralı

2-Mehmet Eminsoy

Yönetim Kurulu asil üyeleri: (KITOB Yasası Madde 15 3A (b)’ya göre)

1-Ercan Otçuoğlu

2-Mehmet Dolmacı

3-Fethi Özboğaç

4-Niyazi Beydağlı

5-Erhan Özerden

Yedek:

1-Ali Erdura

2-Gülten Aşık Aytaç

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