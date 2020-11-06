Dimağ Çağıner yeniden Otelciler Birliği Başkanı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nde (KITOB) 30. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu’nun belirlendiği Genel Kurulda KITOB Başkanı yeniden Dimağ Çağıner oldu.
Birliğin yeni yönetim kurulu listesi şöyle:
Yönetim Kurulu asil üyeleri: (KITOB Yasası Madde 15 3A (a)’ya göre)
1-Ercan Turhan
2-Mehmet Mülayim
3-Umut Gürtunç
4-Tunç Şirintuna
5-Süleyman Kansu
Yedek:
1-İsmail Tiralı
2-Mehmet Eminsoy
Yönetim Kurulu asil üyeleri: (KITOB Yasası Madde 15 3A (b)’ya göre)
1-Ercan Otçuoğlu
2-Mehmet Dolmacı
3-Fethi Özboğaç
4-Niyazi Beydağlı
5-Erhan Özerden
Yedek:
1-Ali Erdura
2-Gülten Aşık Aytaç