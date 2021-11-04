Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine bugün 7 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-17.00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Kilitkaya köyüne de elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Öte yandan Esentepe Sivil Savunma ve çevresine bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kesintinin şebekede yapılacak çalışmalardan kaynaklı olacağını duyurdu.