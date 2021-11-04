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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine bugün 7 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-17.00 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Kilitkaya köyüne de elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan Esentepe Sivil Savunma ve çevresine bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kesintinin şebekede yapılacak çalışmalardan kaynaklı olacağını duyurdu.
        
        
 

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