Dikkat elektrik kesintisi var!

Türkeli civarında bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak….09.00 ile 11.00 saatleri arasındaki kesintiden Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Başakşehir Üniversitesi ile Evsu Tesisleri arasında kalan tesisler etkilenecek.

Aydınköy ve Gaziveren bölgesinde de bugün elektrik kesintisi olacak.09.00-12.000 saatleri arasındaki kesintiden Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren yolu, Mümtaz Restoran, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restoran, Çiftlikevi Restoran, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.

Alsancak şehitlik ve milli park bölgesine bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek. 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında, Alsancak Şehitlik ve Milli Park bölgesinde elektrikler kesik olacak.