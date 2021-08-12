Dikkat elektrik kesintisi

İskele ve Değirmenlik’te elektrik kesintisi

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre bugün İskele ve Değirmenlik’te elektrik kesintisi yapılacak.

Bazı bölgelerde gün içerisinde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak.

İSKELE’DE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması yönünde uyarıda bulunuldu.

DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE 3 SAATLİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Değirmenlik bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 arasında, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.