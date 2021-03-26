Didem Dülger hemşire artık daha güvende

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel 3 çocuğu ile ekonomik sorunlarla mücadele veren hemşire Didem Dülger’e yardım eli uzattı.

Dülger, daha önce eşi tarafından darp edildiğini, yaşanan şiddet olayının ardından eşiyle boşanma sürecinde olduklarını, uzun yıllar hemşirelik mesleğini icra etmesine rağmen hem Sağlık Bakanlığı hem de özel hastanelere iş başvurusunda bulunduğunu, ancak tüm kapıların yüzüne kapandığını söyledi.

3 çocuğu ile ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Dülger, sosyal hizmetler kurumundan yardım aldığını, tek istediğinin mesleğini icra ederek çocuklarına bakmak olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, öncelikle kadınların şiddete maruz kalmalarının kabul edilemez bir durum olduğunu ve ciddi bir insan hakkı ihlali teşkil ettiğini kaydetti.

Bir kadının ayakta kalması için ekonomik özgürlüğünü eline almasının önem arz ettiğini vurgulayan Üstel, sağlık çalışanı olmak gibi kutsal bir görev icra eden Dülger’e bakanlık tarafından iş imkanı sağlanması için gerekli adımın atılacağını söyledi.

Bakan Üstel ayrıca gazeteci Levent Özadam’ın böylesi bir mağduriyeti köşesine taşıması dolayısı ile teşekkür ettiğini, kendisi ile irtibata geçilmesi için vesile olduğunu ifade etti.

Görüşmenin sonunda Dülger, kendisi ile görüşerek sıkıntılarını dinleyen ve yardım eli uzatan Bakan Üstel’e yürekten teşekkür ettiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 17:18