Devrim Demir’in PCR test sonucu pozitif çıktı

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Devrim Demir’in PCR test sonucu pozitif çıktı
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Demir ile birlikte, test sonucu pozitif çıkan ve durumu kamuoyuna açıklayan Kıbrıs’ın kuzeyindeki gazeteci sayısı 4’e yükselmiş oldu. Yenidüzen gazetesi muhabirlerinden Devrim Demir’in PCR test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucunun pozitif çıktığını, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Demir, çift doz aşılı olduğunu, aktif semptomlarının devam ettiğini belirterek, temaslılarının kendilerini izole ettiğini belirtti.

Demir ile birlikte, test sonucu pozitif çıkan ve durumu kamuoyuna açıklayan Kıbrıs’ın kuzeyindeki gazeteci sayısı 4’e yükselmiş oldu.

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