Devrim Barçın: “Hükümet, maaş ödemek için değil...

Türkiye ile imzalanan Mali İşbirliği Protokolü kapsamında beklenen kaynağın gelmemesi üzerine, Maliye Bakanlığı 200 milyon TL daha borçlandı.

Borçlanma, basına “maaşlar için 200 milyon TL daha borçlanıldı” şeklinde yansıdı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz da mükellefiyetleri yerine getirmek adına Merkez Bankası’ndan 200 milyon lira borçlanılacağını duyurdu.

Ancak Aktivist – Ekonomist Devrim Barçın, söz konusu borçlanmanın, maaş ödemek için değil; askeri harcamaları karşılamak adına yapıldığını iddia etti.

Barçın, protokolde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) aktarılmak üzere ayrılan yaklaşık 200 milyon TL’nin, atılan imzalara sadık kalınmaması nedeniyle gönderilmediğini belirterek, “3 aydır askeri harcamalara gönderilmesi gereken 192 milyon TL gönderilmediği ve yerel gelirler ile askeri harcamalar ödendiği için bugün Hükümet 200 milyon TL borçlanıyor. Yani maaş ödemek için değil askeri harcamaları karşılamak için borçlanıyor” dedi.

Barçın, “Türkiye – KKTC ilişkilerinde sorun yaşandığını, önemli olanın protokolü imzalamak değil; yapılabilecekleri bir takvime bağlamak olduğunu” ifade etti.