"Devlet ve Kıb-Tek Arasında Mahsuplaşma Yapıldı"

Maliye Bakanlığı önderliğinde, uzun yıllardır konuşulan ve yapılmayan mahsuplaşma sonuçlandırıldı.

Devlet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında yıllardır süre gelen, uzun yıllardır konuşulan, kamuoyuna da yansıyan ancak sonuçlandırılamayan borç alacak sorunu Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde, KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde çözümlendi.

Maliye Bakanlığı, yapılan çalışmalar neticesinde devlet ve KIB-TEK arasında mahsuplaşmanın yapıldığını duyurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada;“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile bugün yapılan 133 milyon 770 bin 140 TL tutarındaki mahsuplaşma ile Devlet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında, yıllardır süregelen ve basına farklı şekillerde aktarılan borç alacak sorunu, Maliye Bakanlığı’nın önderlinde, KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde sonuçlandı.

Bilindiği gibi 25 Temmuz 2019 tarihinde çalışmalarına başlanan 274 milyon 592 bin 249 TL ve 4 Eylül 2019 tarihinde 57 milyon 463 bin 382 TL mahsuplaşma yapılmıştı. Devamında bugün yapılan mahsuplaşma işlemleri ile de toplam olarak 456 milyon 825 bin 772 TL tutarındaki mahsuplaşma tamamlanmış ve sonuçlandırılmıştır. Bütün bu yapılan mahsuplaşma işlemleri neticesinde, Devlet ve KIB-TEK arasındaki borç alacak sorunu ortadan kalkmıştır” dedi.