“Devlet, Süreci Ciddiye Almamak İstemekte Kararlı”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, COVID-19 pandemi süreci ile ilgili alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve sürecin hala gerçek anlamda ciddiye alınmadığını öne sürdü.



Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, sürecin ortaya koyacağı yıkımın, 2. Dünya Savaşı’ndan daha büyük olacağını savunarak, şunları söyledi;

“KKTC Devleti hala sürecin ciddiyetini anlamak istememekte kararlı. Allah Aşkına çocuklarımız ve onların geleceği için tüm kapılar süratle kapatılsın. Bu salgın çocuk oyuncağı değil. Bitene kadar KKTC kendisini karantina altına almalıdır.

Birleşmiş Milletler ’in açıklaması net. “COVID-19’la mücadele yeterliliği az olan ülkelerin geleceği belirsiz!” İnsanlığın tüm değerleri ve ayrıca Dünya Ekonomisi telafisi mümkün olmayan bir yara aldı. Anlamak lazım; Yaz tatili YOK! Yeni yıl planları YOK! Tüm insanlık var olabilme savaşında.

Asıl ürkütücü olan ise, içerisinde bulunduğumuz gerçekliğin; hakikatin farkında olmayanların kararları ve çaresizliklerine terkedilmiş durumda olmamız.

İnşallah yanılmış olurum ama gerçek şu ki; bu virüsün çaresi-tedavisi olmadığı sürece ve bu pandemi korkusu devam ettiği ve gerçek olduğu sürece, 3 ay, 6 ay, 1 yıl… İnsanlık her ne kadar bir an önce normale, geçmişe dönmek istese de dönemeyecek olması. Yıkım 2. Dünya savaşından daha büyük olacak.”