Devlet Hastanesinde İş Bırakma Eylemi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan taşeron firma çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

İddialara göre, yangının gerçekleştiği gün, seçim yasaklarına 2 gün kala, taşeron firmada 1 yıldır çalışan 2 kişi, hastaneye istihdam edildi.

Taşeron firmada uzun yıllardır çalışan personel de buna tepki göstererek hastane önünde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Kıbrıs Postası'na konuşan taşeron firma çalışanları, hastane yönetimi tarafından tehdit edildiklerini, iş başına geçmemeleri halinde işten çıkartılacaklarının söylendiğini iddia etti.

Taşeron çalışanların iş bıraktığı süre içerisinde, hastanede sağlık hizmeti durma noktasına geldi.

Bu nedenle yönetim, taşeron çalışanların bulunduğu bölümlere memurları sevk etti.

İddialara göre yönetim, eylemdeki işçilere "fotoğraflarınız çekilecek ve tespit edilenler işten çıkarılacak" tehdidinde bulundu.

Bu iddiaların ardından bazı işçilerin işleri başına geçtiği gözlemlendi.

Kıbrıs Postası