Devlet Hastanesinde İkinci Kalp Nakli Gerçekleşti

Kıbrıs adası üstünde ikinci kalp nakli gerçekleşti.
17 Nisan 2019’da gerçekleşen ilk kalp naklinin ardından ikinci kalp nakli de yapıldı.
Beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, başka bir hastaya hayat verdi.
Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat Antalya Üniversite Hastanesi ile ortak gerçekleştirildi.
Yaklaşık 6 saat süren ameliyatı Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarından Dr. Hasan Birtan’ın öncülüğündeki ekip gerçekleştirdi.
Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Dr. Hasan Birtan, gözlerini açan hastanın durumunun iyi olduğunu ve yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Helal be doktor sana. Kurtardığın hayatlar kadar ömrüne ömür katılsın.