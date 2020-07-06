Devlet Hastanesinde hayat duracak

Sağlıkta örgütlü sendikalar, “defalarca gündeme getirdikleri sorunların çözümlenmemesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik hükümet tarafından adım atılmaması” gerekçesiyle yarın eylem yapacak. Eylem kapsamında yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik ve ameliyathane hizmetleri durdurulacak. Saat 10.30’da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, eylem kararı ile ilgili bir de basın açıklaması yapılacak. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, acil servisler, yatan hastalar, onkoloji, thalasseamia, diyaliz ve 112 hızır servislerinde hizmetler devam edecek.

Sendikalar yazılı açıklamalarında taleplerini şöyle sıraladı:

“1. Tam teşekkülü ayrı bir pandemi hastanesinin hazırlanması Pandemi hastanesinde hizmet verecek ekiplerin eğitiminin tamamlanması ve organizasyonunun sağlanması Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği tedavi protokollerinde bulunan etkinliği yüksek olan antiviral ilaçların nüfusa ve olası hasta sayısına göre yeterli miktarda alınması Tüm sağlık çalışanları için yeterli kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması Hastane yönetimlerinin ve sendikalarımızın pandemi hazırlığı açısından ilaç ve malzeme envanteri yönünden düzenli olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi Covid-19 dışı başta yoğun bakım hastaları olmak üzere sağlık hizmetlerinin aksamaması ve dış merkezlere sevk gerekliliğinin ortadan kaldırılması için gerekli eksikliklerin giderilmesi Bu düzenlemeler yapılana kadar yüksek riskli ülkelerden karantinasız girişlerin durdurulması” Açıklamada hükümet tarafından kamu sağlık merkezlerinde gereken iyileştirmeler yapılmadığı takdirde eylemlilik sürecinin artırılacağı da ifade edildi.



