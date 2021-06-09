Devlet Hastanesi'nde skandal olay

Haberal Kıbrıslı Gazetesi'ne ulaşan bir vatandaş devlet hastanesinde yaşanan tahlil sonuçlarının nasıl ranta çevrildiğini paylaştı.

İşte o paylaşım;

Bir devlet düşünün ki, kendi Devlet Hastahanesinde önemli tahlilleri yapamasin, bir devlet düşünün ki kendi hastahanesinin servis odalarini ,özel bir tahlil labaratuari elemani elinde bir liste ile tek tek kapi çalarak para talep edip faturasiz ,makbuzsuz para toplasin .!!! İşte acizliğin ve basiletsizliğin en büyûk göstergesidir..!!!

Yaşli insanlardan, odada yalniz refakatcisi olmayan teyzeden 50 TL para talep ediyorlar; teyze ne yataktan kalkabiliyor, ne bir yakinini arayabiliyor, ama parayi vermezse tahlil sonucuna gore ilac da alamaycak.!!! Her ne ise, bin kere helal olsun teyzenin isini hallettim, ama bunun gibi daha kac hasta daha mağdur oldu veya olacak..!!! Bu mu Devletimizin vatandaşına yakistirdigi bu mu Devletimizin Güvencesi, bu mu Devletin vatandasina verdigi değer..!!! YAZIKLAR OLSUN..!!!

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 10:49