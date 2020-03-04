Devlet Hastanesi İçin Yardım Kampanyası

Devlet Hastanesi İçin Yardım Kampanyası
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi için SMS ile bağış kampanyası başlattı.

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından yaraların sarılması ve hastanedeki acil ihtiyaçların karşılanması için KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile2802’ye mesaj göndererek bağışta bulunulması için anlaşmada bulundu.

Vatandaşlar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden yapılandırılması için 'YARDIM' yazıp 2802’ye mesaj göndererek 5 TL bağışta bulunabilir.

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