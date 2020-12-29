Devlet gözetimindeki kimsesiz çocuklar yeni bir yuvaya kavuşuyor: “Çocuk Sevgi Evi”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçmişte “vakıf amaçları dışında”, eğlence merkezi olarak kullanılan bir tesisi “Çocuk Sevgi Evi” yapılması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devrediyor.

Söz konusu tesis, devlet gözetimindeki kimsesiz çocuklar için yeni bir yuva olacak.

Evkaf, 2013 yılından bu yana süren “geri alma” davasında sona yaklaşarak, 18 milyon TL’lik bir gelirden vazgeçti, söz konusu tesisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ‘sembolik’ bir miktara kiralama aşamasına geldi.

Tesisin devrine ilişkin bu sabah Vakıflar İdaresi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Tangül Çağıner Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi Başkanı İçim Kavuklu katıldı.

Düzenlenen toplantıda, İmzaların atılmasının ardından, tesisin zilliyet davası sona erene kadar Bakanlığın projelerini tesis içinde yürütmesine, davanın sona ermesinin hemen ardından da tesisin devredilmesinin önü açıldı.

DEVASA TESİS

“Hamitköy Köy Cami Komisyonu”na ait 7 dönüm arazi, 2 büyük bina, 12 adet bungalow ve yüzme havuzundan oluşan tesis, devletin himayesindeki çocuklar için sosyal bir tesise dönüştürülecek.

TANGÜL ÇAĞINER VAKFI’NDAN ÖNEMLİ DESTEK

Vakıflar’dan yapılan açıklamaya göre binaların tamiratları ve hazırlıklar, başta ‘Tangül Çağıner Vakfı’ olmak üzere birçok hayırsever tarafından karşılanacak.

TESİSİN YENİDEN ‘VAKIFLAŞMA’ SÜRECİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mülk için 2013 yılında tahliye davası açıldığı ve mahkemenin 2019 yılında ‘tahliye’ yönünde karar ürettiği ifade edildi.

Açıklamada, zilliyet davası devam eden ve yakın bir zamanda sonuçlanması beklenen mülkün, ‘Çocuk Sevgi Evi’ yapılması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10 yıllığına kiralanacağı belirtilerek, “Bakanlığın yatırımı tamamlamasından sonra sözleşmenin 30 yıla çıkarılması planlanmakta” denildi.

‘SEMBOLİK’ BİR RAKAMA KİRALANDI… “18 MİLYON TL DEĞERİNDE KATKI”

Açıklama şöyle devam etti:

“Vakıflar İdaresi, raiç kira bedeli yılda 600 bin TL olan ve 30 yılda 18 milyon TL olan gelirlerinden, bu ulvi kullanım nedeniyle feragat etmiş ve sembolik bir bedel olan yılda 3 bin TL bedelle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kiralamıştır.”

“DAVA BİTENE KADAR BAKANLIK PROJELENDİRMEYE DEVAM EDEBİLECEK”

Söz konusu kiralama ile mülke ilişkin zilliyet davası bitene kadar anahtar teslimi yapılmayacağı belirtilen açıklamada, “Ancak bu süre zarfında Bakanlık, projelendirme çalışmalarını yürütebilecektir” denildi.

Kıbrıs Postası