Devlet daireleri bir bir kapatılıyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Şubesi’ndeki elektrik faturası ödeme noktasında görevli olan veznedarın kardeşinin PCR test sonucunun pozitif çıktığına yönelik iddiaların ardından dairenin vezne bölümü boşaltıldı, veznedarlar teste gönderildi.
Ancak Kıbrıs Postası’na ulaşan memurlar, boşaltılan tek dairenin KIB-TEK vezneleri olmadığını ifade ediyor.
KIB-TEK veznedarının kardeşi olduğu ve test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilen şahsın, Maliye Bakanlığı’nda görevli olduğu ve Maliye’ye bağlı 3 dairede çalışan memurların hem teste hem de evlerinde izolasyona gönderildiği, dairelerin boşaltıldığı bildiriliyor.
Boşaltılan daireler arasında; Hazine ve Muhasebe Dairesi, Gümrük Dairesi ile Bütçe Dairesi’nin olduğu ifade ediliyor.
BENGİHAN: “1 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ, DAİRE KAPATILDI”
Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde bir pozitif vakanın tespit edildiğini, Daire çalışanlarının tümünün pazartesi gününe kadar evlerinde izole olmaya gönderildiklerini kaydetti.
Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin kapatıldığını belirten Bengihan, diğer 2 dairenin henüz kapatılmadığını söyledi.
Kaynak: Kıbrıs PostasıGüncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 12:17
sarpa sardı bu olay aldı başını gider .....sayın milletvekilleri yani bize vekillik yapacak olan sorumlular ...hata üstüne hata geç galdınız hem de çok geç kaldınız aha gördünüz ne oldu farkındamısınız ne oldu covid19 500 pozitif 500 ve bu daha da yayılacak belkide sağlık sektörünün en zayıf olduğu bir zamanda halkımız insanımız yollarda ölecek siz hale daha kendi keyfiniz de pardon vAllahi keşke zamanında kabullenseydik dediydi bize sn demirel gönderecem size hataydan bir muhtar da yönetsin sizi sizden hiç bir cacık olmaz demişti bilmem kaç sene önce ..keşke aha geldik ilkokul mezunu gibi düşünen vekiller sıçtınız yetmedi bir de suvarsınız ...aldığnız önlemlere bakın aha be arkadaş vakalar çöğalıyor ve bu vakalar türkiyeden bize geldi bulaş başladı aha gördünüz vakalar başladı getirtmeyin bura insanları aha insanlar maffoldular vAllahi aklınızı başınıza devşirin bırakın bazı hayalleri de bu ülkeye bir şyler yapın