Devlet daireleri bir bir kapatılıyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Şubesi’ndeki elektrik faturası ödeme noktasında görevli olan veznedarın kardeşinin PCR test sonucunun pozitif çıktığına yönelik iddiaların ardından dairenin vezne bölümü boşaltıldı, veznedarlar teste gönderildi.

Ancak Kıbrıs Postası’na ulaşan memurlar, boşaltılan tek dairenin KIB-TEK vezneleri olmadığını ifade ediyor.

KIB-TEK veznedarının kardeşi olduğu ve test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilen şahsın, Maliye Bakanlığı’nda görevli olduğu ve Maliye’ye bağlı 3 dairede çalışan memurların hem teste hem de evlerinde izolasyona gönderildiği, dairelerin boşaltıldığı bildiriliyor.

Boşaltılan daireler arasında; Hazine ve Muhasebe Dairesi, Gümrük Dairesi ile Bütçe Dairesi’nin olduğu ifade ediliyor.

BENGİHAN: “1 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ, DAİRE KAPATILDI”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde bir pozitif vakanın tespit edildiğini, Daire çalışanlarının tümünün pazartesi gününe kadar evlerinde izole olmaya gönderildiklerini kaydetti.

Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin kapatıldığını belirten Bengihan, diğer 2 dairenin henüz kapatılmadığını söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 12:17