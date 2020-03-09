Dev-iş, Büyükkonuk Belediyesi’nde süresiz grev başlattı

Büyükkonuk Belediyesi’nde yetkili sendika Dev-İş, işçilerin maaşlarının alamaması gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Greve 35 çalışanın katıldığı, 20 kişinin katılmadığı öğrenildi.

Sabah vezneyi açan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, yasaya göre vezneyi kendisinin ve idari amirin açabileceğini söyleyerek yasal hakkını kullanarak grev bitene kadar vezneyi açacağını söyledi. Sennaroğlu, halkı mağdur etmemek adına cenaze, sağlık, temizlik hizmetlerinin de verileceğini belirtti.

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, grevin tek amacının maaşlar olduğunu söyleyerek çalışanların 4 aylık maaşlarını alamadığını ifade etti.

KAYNAK: KIBRIS ABERCİ