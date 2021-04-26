Dev FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik 62 ilde ve KKTC’de operasyon düzenlendi.

İTİRAFÇI BEYANLARI VAR

FETÖ’nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459’u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan kişilerin kurumları ve rütbeleri şöyle:

– Jandarma Genel Komutanlığı: 158

– Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 233

– Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 46

– Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 41

– Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1

– Milli Savunma Bakanlığı: 22

– Albay: 4

– Yarbay: 1

– Binbaşı: 9

– Yüzbaşı: 24

– Üsteğmen: 32

– Teğmen: 3

– Astsubay: 377

– Uzman çavuş: 9

– Darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi: 73