Derviş Eroğlu, 45 yılda 206 ay başbakanlıkta kaldı

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi yaptığı yeni bir araştırma ile 1976 yılından bugüne 15 başbakanın ülkeyi yönettiği, bunlardan sadece 1’inin kadın olduğunu ve onun da sadece üç ay o koltukta kalabildiğini ortaya koydu.

Statica araştırma ekibinin çeşitli kaynaklardan derlediği video grafikte 45 yıldaki başbakanlara bakıldı…

EROĞLU, 45 YILDA 206 AY BAŞBAKANLIKTA KALDI

45 yılda 11 partinin hükümet olduğu Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde 15 başbakan göreve geldi. 1976’dan günümüze en fazla o koltukta oturan isim ise Dr. Derviş Eroğlu oldu. Eroğlu 544 ayın 206’sında başbakanlık koltuğuna otururken 45 yılda en çok iktidarda olan parti olan Ulusal Birlik Partisi toplamda 408 ay başbakanlık koltuğunu tuttu. Eroğlu’ndan sonra başbakanlık koltuğuna en fazla oturan isim Mustafa Çağatay oldu.

FERDİ SABİT SOYER EN FAZLA BAŞBAKANLIK YAPAN ÜÇÜNCÜ İSİM

45 yılda çoğunluğu sağ partilerin iktidarında geçerken Cumhuriyetçi Türk Partisi 544 ayda 119 kez başbakanlığı eline aldı. Rakamlara bakıldığında ise en fazla başbakanlık yapmış üçüncü isim ise Ferdi Sabit Soyer oldu. Hükümet ile Kıbrıs görüşmeleri ilişkisinin her dönem kurulduğu bu 45 yıl içerisinde ise kabine ‘Federasyoncular’ ve ‘iki devletçiler’ şeklinde ayrıştı. 45 yılda 119 ay sol yani ‘federasyoncu’ bir başbakanlık dönemi yaşanırken 440 ay ise ‘iki devletçi’ bir hükümet ve başbakan iktidarda oldu.

DEMOKRAT PARTİ HÜKÜMETTE FAKAT BAŞBAKANLIĞI ÇOK AZ…

Her dönem için kilit parti şeklinde değerlendirilen Demokrat Parti ise 45 yılda sadece 32 ay başbakanlık koltuğuna gelebildi. 45 yılda en fazla hükümette yer alan ikinci parti olan Demokrat Parti başbakanlıktan çok başbakan yardımcılığı veya kritik bakanlıklarda yer aldı.

İLK 27 YILDA 5, SON 18 YILDA 10 BAŞBAKAN…

Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde 1976 yılından bugüne tam 45 yılda 11 parti iktidara gelirken, bunun 18 yılında kesintisiz UBP iktidarı yaşanırken ilk 27 senede 5 başbakan değişiyor. Son 18 yılda ise 10 başbakan eskitilen KKTC’de bu durum siyasi olarak çalkantıların yaşandığı döneme denk geliyor. Son 18 yılda 4 yılını tamamlayamayan hükümetler, değişen başbakanlar ve erken seçimler ile geçerken siyasette yaşanan bu durum her alanda etkili oluyor.

45 YILDA TEK KADIN BAŞBAKAN SİBEL SİBER

1976’dan günümüze kabinede kadın bakanlar ve mecliste kadın milletvekilleri yer alsa da tek kadın başbakan unvanı Dr. Sibel Siber’in oluyor. 544 ayda sadece 3 ay Başbakanlık yapan Sibel Siber dönemi hükümeti ‘geçiş hükümeti’ olarak adlandırılıyor.