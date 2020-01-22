Derman Atik, Uluslararası Tiyatro Adamı Ödülü'ne layık görüldü

KKTC’li tiyatro sanatçılarından, tiyatro yönetmeni, Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Tiyatro Gazetesi’nin düzenlediği 6’ncı Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında “Uluslararası Tiyatro Adamı Ödülü”ne layık görüldü.
Tiyatro gazetesinin '6. Anadolu Tiyatro Ödülleri' töreni 3 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Su Sanatları Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Tiyatro gazetesinin merkezi olan ve geçtiğimiz Ağustos ayında bir kaza sonucu yanan Su Gösteri Sanatları Sahnesi, Anadolu Tiyatro Ödül Töreni'yle birlikte perdelerini yeniden açacak. Sahne, bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan Tiyatro gazetesi Anadolu Tiyatro Ödülleri Ödül Törenine ev sahipliği yapacak. Ödül töreni kapsamında, Su Gösteri Sanatları Sahnesi'nin yeniden kurulmasına katkı sağlayan tüm kurum ve kişilerin adlarının yazılacağı büyük bir pano sergilenecek.
Ülke bazında ödül veren tek oluşum olan Anadolu Tiyatro Ödülleri aynı zamanda uluslararası bir kimliğe sahip. Bu yıl Romanya, Almanya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs tiyatro sanatçıları ödüllerini almak üzere törende hazır bulunacak. Bununla birlikte ödül kurumu, bu yıl yine ilklere imza atacak. Bundan böyle, Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Ödülleri AÇOK adına verilecek. Bu ödülleri Turgut-Ümit Denizer belirleyip, ödül sahiplerine takdim edecek. Ayrıca Metin And adını taşıyacak Akademisyen Ödülleri de sahiplerine takdim edilecek.
Tiyatro gazetesi Yayın Kurulu adına açıklama yapan Nurhan Uslu, "Böyle büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek elbette hiç kolay değil. Hele sahnesi yanıp kül olmuş bir kurumun, her şeye göğüs gererek, tüm bilgi ve birikimini ortaya koyarak ve hiç bir çalışmasına ara vermeden devam etmesi, hiç kolay değil... Hal böyleyken, bize köstek olanların yanı sıra destek olanları da asla unutmayacağız. En zor koşullarda yanımızda olan dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Aynı zamanda Tiyatro gazetesinin temsilcilerine, yazarlarına, kısacası emeği olan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Kış mevsiminin zorlu hava koşullarına rağmen yurt içinden ve yurt dışından üşenmeden, erinmeden kalkıp gelecek olanlara, değer bilenlere 'Biz her koşulda varız,' diyenlere sonsuz saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
6. Anadolu Tiyatro Ödülleri kategorilerinde uluslararası ödüller de yer alıyor. “Sanata Evet” ödülü ise uluslararası bir kimliğe büründürüldü. Bununla birlikte Metin And adına her yıl bir akademisyene ödül verilecek. Çocuk tiyatrosu alanındaki ödüller ise bundan böyle AÇOK adına takdim edilecek.
6. ANADOLU TİYATRO ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLECEK SANATÇILAR
Defne Yalnız “Ana’dolu Ödülü”
Kubilay Erdelikara “ Tiyatro Adamı Ödülü”
Hakkı Ergök - Yılın Tiyatro Hareketi Ödülü: K. Çekmece Belediyesi
Mustafa Kurt - Devlet Tiyatroları 70. Yıl Özel Ödülü
M. Fatih Atay - Efeler Belediye Başkanı - Yılın “Sanat Dostu Belediye Başkanı Ödülü”
Nevra Serezli - Onur Ödülü
Hülya Nutku - Metin And Akademi Ödülü
Mehmet Nur Öncü - SANATA EVET ÖDÜLÜ
Diyarbakır Dicle Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı
Handan Ekici - YILIN KADINI ÖDÜLÜ / Diyarbakır
Nedim Saban - En İyi Proje Ödülü “Süper İyi Günler” Tiyatro Kare
Ali Eyidoğan - Yılın En İyi Projesi “Böyledir Bizim Sevdamız” Eskişehir Şehir Tiyatrosu
Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeryüzü Sahnesi - “Meslek Üstü Tiyatro Ödülü”
YILIN YÖNETMEN ÖDÜLLERİ
Hakan Çimenser - DT Başrejisörü
Ezgi Yentürk
Cengiz Toraman
OYÇED ÖDÜLLERİ
Prof. Dr. Ünal Akpınar - Oyçed Onur Ödülü
Dr. Öğretim Üyesi Birgül Yeşiloğlu Güler - Yılın Komedi Oyun Yazarı Ödülü / Pembe Panduflu Aşk
YILIN OYUNCULARI
Hülya Karakaş - Yılın Kadın Oyuncusu
Nazlı Masatçı - Yılın Kadın Oyuncusu
Levent Üzümcü - Yılın Erkek Oyuncusu
Tolga Evren - Yılın Erkek Oyuncusu
ULUSLARARASI TİYATRO ÖDÜLLERİ
Derman Atik - Uluslararası Tiyatro Adamı Ödülü KKTC
Prof. Dr. DÜSEN KASEİNOV – TÜRKSOY – Sanata Evet Uluslararası Ödülü
Ufuk Güldü - Uluslararası Tiyatro Ödülü - Berlin / Almanya
Elvira Rimbu - TEATRUL REGİNA MARİA - Romanya: "Çığ" - Tuncer Cücenoğlu Özel Ödülü
Yalçın Baykul - Uluslararası Tiyatro Ödülü / Berlin Almanya
AÇOK ÖDÜLLERİ
Dr. Rasim Aşın - Bülent Ecevit Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı
Deniz Yeşil Mavi - İstanbul Şehir Tiyatroları
Ankara Tiyatro Platformu - A/Yazda Tiyatro Günleri
“Alternatif Tiyatro Festivali Ödülü"
BASIN ÖDÜLLERİ
BirGün Gazetesi
İz Gazete
Sabit Doğan / Diren Sanat
Aslı Ulu Şahin - Artı TV
Enver Aysever - Halk TV
Başarı Emek Ödülleri
Hilmi Zafer Şahin
Hakan Alkan - Ordu
Damla Özen - Toğay Kılıçoğlu / İstanbul
Ali Soner Gününç / İzmir
Hasan Sadi Mastar/ Ayvalık
Onur Ayan / Balıkesir
Abdullah Sürekli / Antalya
Vejdi Koçak / Hatay
Nurdan Özgür / Bursa
Eser Akal / Samsun
Yaşar Gündem / Samsun
Müfit Semih Baylan / Trabzon
Özgür Aydın / Giresun
Ahmet Nuri Aydın / Manisa
Ozan Özdemir / Denizli
Mustafa Yeşilyurt / Polatlı / Ankara
Ömer Burak Ünal / Odun pazarı / Eskişehir