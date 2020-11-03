Deprem ana kızı ayırdı

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazdan sağ olarak kurtarılan minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri anne 38 yaşındaki Fidan Gezgin’e ulaşmak içi çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayda’nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı. Kötü haber, enkaz alanında büyük üzüntüye sebep oldu.