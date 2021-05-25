Denktaş'tan çok konuşulacak Kutlu Adalı açıklaması

Demokrat Parti (DP) Milletvekilli Serdar Denktaş, Sözcü Gazetesi köşe yazarı gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Denktaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetine ilişkin olarak iddiaları hakkında konuştu.

Adalı’nın faili meçhul cinayete kurban gittiği 1996 yılında Denktaş, Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu…

Denktaş, “Kıbrıs'ta dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve benim bakan olarak bilgimiz olması gerektiğini söylüyorlar. Şunu anlasın Türkiye kamuoyu: Kıbrıs'ta o dönem Türkiye tarafından direkt veya Türkiye eliyle bir şey yapıldığında çok fazla sorgulanmazdı, bir bildiği var diye” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİN BAŞLANGIÇ YERİ TÜRKİYE OLDUĞUNA GÖRE O BİLGİLERE ULAŞACAK MIYIZ?”

“Birçok olayın içeriğiyle ilgili Kıbrıs'ta kimsenin bilgisi ve haberi yoktur” diyen Denktaş, “Peker, ‘Eken'in uzantıları yaptı’ diyor. Kimdir bu uzantılar? O isimler yok. Burada Meclis'te konuşulan konulardan biri bu, yeniden soruşturma açalım diye. Açalım da nereye kadar götürebiliriz? Bu işin başlangıç yeri Türkiye olduğuna göre o bilgilere ulaşacak mıyız? Orada bir soru işaret var hepimizin kafasında. Nasıl açığa kavuşturacağız, o belli değil” diye konuştu.

“BİLGİMİZ OLMAYAN KONULAR”

Saymaz'ın Denktaş’a ‘Susurluk bağlantısı olabilir mi?’ şeklinde bir soru yöneltmesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

“O dönemde de iddialar buydu. Aziz Barnabas'tan ne alındı, mağarada ne vardı; bütün bunlar bizim açımızdan cevapsız. Bilgimiz olmayan konular. Niye? Çünkü fiilen askerin karıştığı olaydı. Soruşturma durduruldu. ‘Devam ettirmeyin’ dendi. Ne vardı, ne alındı, kime götürüldü; Kıbrıs'ta hiçbir makamın bilgisinde değil.”

Adalı’yı ‘Susurlukçular mı öldürdü?’ sorusunu da cevaplayan Denktaş, “Olabilir, kesinlikle değildir diyemiyorum” dedi.

“MUTLAKA BİR TÜRKİYE BAĞLANTISI VARDIR”

‘Başka bir ihtimal var mı?’ sorusunun üzerine de Denktaş, “Mutlaka bir Türkiye bağlantısı vardır. Türkiye ile buradaki elemanları ile bağlantısı vardır. Başka ihtimal düşünemiyorum…” ifade etti.

“TÜRKİYE'YE SORMA KONUSUNDA PEK BİR YERE VARABİLECEĞİMİZİ ZANNETMİYORUM”

Saymaz, Serdar Denktaş’a Peker’in açıklamalarını duyunca şaşırıp şaşırmadığını sormasının ardından ise “Mehmet Ağar ve Korkut Eken'den bahsediyor. Bu isimler ilk defa gündemimize giriyor. ‘Bunlarla bağlantılıdır’ diye bir şey ilk defa duyuluyor. Şaşırır mıyız? Yok. ‘Şaşırdım’ diyeni duymadım” diyerek, Saymaz’ın ‘hükümetin bir şey yapacak mı?’ sorusuna ise “Soruşturma komitesi burada yetkili elemanlara soru sorabilir, cevabını alır ama Türkiye'ye sorma konusunda pek bir yere varabileceğimizi zannetmiyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 13:16