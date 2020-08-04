Denktaş’tan ‘Ankara ziyareti’ yorumu: “Denktaş karar alırsa, kararından dönmez”

Gazeteci Levent Kutay’ın BRT ekranlarında yayınlanan “#burasıönemli” programına konuk olan Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 BAŞKANIN ANKARA ZİYARETİ…

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara’ya gitmesini yorumlayan Denktaş, “Neden çağırıldıklarını henüz bilmiyoruz, yarın geri gelecekler ve öğreneceğiz. 3 parti başkanının çağırılmış olması bir yere dikkat çekiyor. Şuan için çok fazla yorum yapmak istemiyorum” dedi.

“DENKTAŞ KARAR ALIRSA KARARINDAN DÖNMEZ”

Denktaş, “kimisi bana, ‘bu ziyaretten sonra Denktaş adaylığı geri çekecek’ gibi haberler uçurmaya başladı. Denktaş, karar alırsa kararından dönmez. Yanlış karar verdiğinde de dönmedi, yanlışa kendini uyarladı. Bunu düşünenler, bu fikri kafalarından çıkarsınlar” şeklinde konuştu.

“Benimle ilgili bir şey olsa, bana ulaşılır ve bana söylenir” diyen Denktaş, “Belki de hiç tahmin etmediğimiz bir konu çıkar, yarın öğreneceğiz. Faraziler üzerinden yorum yapmayı pek sevmem” dedi.

Adaylık kararının, hükümet kurma ya da bozma ile alakası olmadığını vurgulayan Denktaş, “Bugün bir köşe yazarı arkadaşımız, bana tekliflerde bulunulduğunu, reddettiğimi ve hemen ertesi gün adaylığımı açıkladığımı yazdı” diyerek, söz konusu iddialara ilişkin şöyle konuştu:

“Ben bayramdan önce Fikri Başkana (Fikri Ataoğlu) aday olacağımı söylemiştim. Geçen hafta sonu aday olmaya karar verdiğimi söyledim. Salı günü de, Perşembe gün adaylığımı açıklayacağımı belirttim. Bu esnada da aldığım devlet terbiyesi doğrultusunda gereken yerlere aday olacağımı ilettim. Perşembe günü de açıklamamı yaptım.”

“YILLARDIR BAŞKANLIĞINI YAPTIĞIM PARTİ, BUNUN İÇİNDE YER ALACAKSA BUNA DA OLUMLU BAKMAM”

Dörtlü koalisyon hükümetinin dağıldığı süreçte, “bir partinin, bir başka partiye gel beraber bir koalisyon kuralım, seni de Cumhurbaşkanı adayı gösterelim” dediğini ve koalisyonun bozulduğunu ifade eden Denktaş, “Şimdi de bir parti birkaç partiye aynı metodu uygulamıştır” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben birincisine, bu nedenle karşı çıkmıştım. Şimdi benim yıllardır başkanlığını yaptığım parti, bunun içinde yer alacaksa buna da olumlu bakmam. Fikrimi bilmeyen yoktur.”

“SERDAR DENKTAŞ ADAY OLUNCA ‘VAY EFENDİM DENKTAŞ OYLARI BÖLDÜ’ OLUYOR”

Belli bir düşünce etrafında çok benzeyen Cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğuna dikkat çeken Denktaş, “Bu isimler aday olabilir ama Serdar Denktaş aday olursa ‘vay efendim Denktaş oyları böldü” ifadelerini kullanarak, adayların hangi isim etrafında ortaklaşabileceğini şöyle aktardı:

“Tecrübe açısından, kıdem açısından, Kıbrıs sorunu müzakere masasıyla en tanışık olan, yaşça belli bir noktaya gelmiş biri… Doğduğundan beri görüşmeler içinde, devlete bağlı, Türkiye’ye bağlı, halı için dik duruş sergileyebilen biri…”

4 adayın bulunduğunu, bazı adayların oturup düşünmesi gerektiğini belirten Denktaş, “Başbakan ve Yardımcısı, böyle bir dönemde ‘biz çekiliyoruz… Halkın hem sağlık, hem ekonomik hem de sosyal açıdan ihtiyaçları var demeli. Eğer kimse bu sorumluluğun altına giremiyorsa, o zaman Serdar Denktaş 31 yıllık tecrübesini kenara atmaz” dedi.

“RAUF VE RAİF’İN SENTEZİNDEN SERDAR DENKTAŞ’I YARATTIM”

Babası, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan “kucaklayıcı olmak” yönünde öğreti aldığını belirten Denktaş, “Denktaş’ın oğlu olmak gurur vericidir ama bir o kadar da zordur. Yola çıktığımda, Raif’in kardeşi olmak çok daha zordu. Rauf ve Raif’in sentezinden Serdar Denktaş’ı yarattım. Raif’in yenilikçi yanı, babamın sabrı… Evet, Denktaş’ın oğlu, Raif’in kardeşi ama Serdar Denktaş…” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası

