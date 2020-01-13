Denktaş'a büyük saygısızlık...Bu hayasızlığı derhal düzeltin!

Sosyal İçerik Platformu “Onedio” büyük bir skandala imza attı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 8. Yıldönümü dolayısıyla mesaj paylaşan “Onedio” “Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı, değerli siyasetçi Rauf Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 7. Yılında rahmet ve hürmetle anıyoruz...” diye yazdı. Denktaş’ın ölümünün 8.yıl olmasının yanında yapılan ikinci büyük skandal ise birincisini gölgede bıraktı. Onedio’nun facebook paylaşımının altında yayınlanan görsel de ise “Seks Hayatınızda Altın Çağı Yaşamak İçin Acilen İnanmayı Bırakmanız Gereken Kadın Orgazmına Dair İlginç Bilgiler” yer aldı. Bu paylaşıma kısa zamanda tepkiler çığ gibi büyüdü.
Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020, 11:40