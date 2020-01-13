Denktaş'a büyük saygısızlık...Bu hayasızlığı derhal düzeltin!

Sosyal İçerik Platformu “Onedio” büyük bir skandala imza attı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 8. Yıldönümü dolayısıyla mesaj paylaşan “Onedio” “ Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı, değerli siyasetçi Rauf Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 7. Yılında rahmet ve hürmetle anıyoruz... ” diye yazdı. Denktaş’ın ölümünün 8.yıl olmasının yanında yapılan ikinci büyük skandal ise birincisini gölgede bıraktı. Onedio’nun facebook paylaşımının altında yayınlanan görsel de ise “ Seks Hayatınızda Altın Çağı Yaşamak İçin Acilen İnanmayı Bırakmanız Gereken Kadın Orgazmına Dair İlginç Bilgiler” yer aldı. Bu paylaşıma kısa zamanda tepkiler çığ gibi büyüdü.