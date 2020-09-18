Denktaş: Yaşlı insanların dışarıda oy kullanması sağlanabilir

Denktaş, “Adayların hepsi teker teker iyi insanlar ancak Cumhurbaşkanlığı daha toparlayıcılık isteyen bir makamdır. İçte ve Kıbrıs sorununda masaya hakim olmak gerekir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da üstü kapalı olarak eleştiren Denktaş, “Bir aday şimdi kararlılıktan bahsediyor. Kararlılık dediği iki toplumlu, iki kesimli federasyondur. Kararlılık dediğini Rum kabul etmiyor.