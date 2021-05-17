Denktaş'tan hükümete ültümatom

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, hayat pahalılığını dondurma kararının krizlere yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Hükümetin hayat pahalılığı kararını gözden geçirmesini isteyen Denktaş, sendikalarla görüşülmesi ve ortak bir yolun bulunması önerisinde bulundu.

Hükümetin 145 milyon TL’lik tasarruf elde edebilmek için hayat pahalılığı ödeneğini dondurma kararı aldığına anımsatan Denktaş, "Bunun faturası tasarruf edilmesi planlanan 145 milyondan daha fazla olacak" dedi.

Hayat pahalılığı ödeneğini dondurmak için tasarının ivediliğine ret vereceğini kaydeden Denkaş, tasarı komiteden geçerse ve Genel Kurul’a gelirse nisap desteğini çekeceğini söyledi.