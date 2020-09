Denktaş Serbest Çalışan Hekimler Birliği İle Bir Araya Geldi

Denktaş, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile bir araya geldi.

Görüşmede bir konuşma yapan Denktaş, sağlık sektöründen Serbest Çalışan Hekimler Birliğinin öneminin büyük olduğunu dile getirerek kamu hekimleri ile serbest çalışan hekimlerin aynı yemini etmiş olmasına rağmen özellikle geçtiğimiz pandemi döneminde hükümetin sağlık kesiminin bir bölümünü atıl durumda bıraktığını söyledi.

Müşterek bir çalışma içerisine girilmesi mümkün olmadığını ifade eden Denktaş, imkânların hep birlikte kullanılmadığını, Cumhurbaşkanının rol kapma telaşı içerisinde kamu ve serbest çalışan hekimler arasında bir köprü oluşturamadığını ve neticede çok zor bir dönemi çok iyi yönetmeden, yönetemeden geçirildiğini vurguladı.

Denktaş: “Bu düşüncelerimi, ‘neler yapılabileceğini’ sizlerle konuşmak, görüş alış verişinde bulunmak, seçim sonrası oluşacak yeni normalde sağlık sektörünün her iki kesimini bir araya nasıl getirebiliriz, imkânları nasıl daha verimli kullanabiliriz yönündeki görüşlerimizi almak, bizim yönetim olarak atabileceğimiz adımların ne olduğunu anlamak üzere bugün sizi ziyaret ediyorum ve elbette seçim nedeniyle de destek istiyorum. Her kesimden, her vatandaştan.” dedi.

”HİÇ BİR ADAY REFERANDUMLA İLGİLİ TEK KELİME DAHİ ETMİYOR”

Seçimim dışında bir de referandum olduğunu anımsatan Denktaş,Yüksek Mahkeme Yargıç sayısının artırılması ile ilgili kararda Serbest Çalışan Hekimler Birliğinden evet oyu kullanmaları yönünde telkinde bulundu.

Hiçbir aday referandumla ilgili tek bir kelime dahi etmediğine dikkati çeken Denktaş,

Devleti düşünen, devletin yargı ayağının daha iyi çalışmasını isteyen herkesin aslında bu konuya dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Denktaş şunları söyledi:

“Ama sağlık alanındaki ilgisizlik, yargı alanındaki ilgisizlik, sonra da ‘ben devleti seviyorum, devleti tanıtacağım’ demek herhalde bir anlamda en basit tabiri ile ilgisizliktir. Daha ağır bir kelime kullanmamak için ilgisizlik diyorum. Bu konuda da sizden gerek arkadaşlarınıza, gerek hastalarınıza, gördüğünüz dostlarınıza bir hatırlatma yapmanızı da talep ediyorum ve elbette oyunuzu da istiyorum.”

GARDİYANOĞLU

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu da konuşmasında Serbest alışan hekimlerin sanki bu ülkede yok sayılan bir hekim gurubu olduğuna değinerek pandemi sürecinde hükümeti defalarca ziyaret edip, yazılı taleplerde bulunduklarını ve ‘Bizi sistemin bir yerinde kullanmak isterseniz biz size yardıma hazırız ve hiçbir koşul ön talep istemiyoruz’ dediklerini söyledi.

Gardiyanoğlu: “Hatta şuan yönetimde olan arkadaşlarımızın çoğu da bunu böyle basın önünde değil de, diğer Sağlık Bakanlığı’na yazılı talep dilekçe bile verdiler. ‘Bizi görevlendirirseniz pandemi merkezlerine biz hazırız’ diye. Ancak tabi neden, niçin olmadı bilemiyoruz.” dedi.

Gardiyanoğlu: “Umarım önümüzdeki dönemde kazanırsınız, bunu canı gönülden istiyoruz size desteğimiz sonsuz olacaktır” diyerek Denktaş’ın Maliye Bakanlığı döneminde konulara bakış açısının, çözüm üretme yeteneğini bire bir yakından gözlemlediklediklerini ifade etti.

Gardiyanoğlu şunları kaydetti:

“Çünkü biz neticede siyaset, politika yapabiliriz ama biz bir hekim örgütüyüz ve bizim için önemli olan önce kendimiz. Yani biz hekimler olarak bu sağlık sistemi içerisinde neler yapabiliriz, yıllardır bizim bu ülke de ülkede çözülmeyen çok basit sorunlar hala daha gündemimizde. Yine sizin Maliye Bakanlığınız döneminde biliyorsunuz bu kamu hekimlerine karşı bizim yürüttüğümüz bir mücadele vardı. Ve kamu hekimleri o zaman istifa eşiğine gelmişlerdi. Çünkü aldıkları ödeneklerinin az olduğundan bahsediyorlardı ve siz yine o zaman çok cesur bir adım atarak aslında hiçbir hükümetin yapamayacağı şekilde kamu hekimlerinin maaşlarında iyileştirme yaptınız.”