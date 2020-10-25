Denize 3 Kişi Girdiler, 2 Kişi Döndüler!

Saat 12,45 sularında Girne Acapulco Oteli sahilinden denize giren 3 şahıstan 2’sinin geri döndüğü 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

25 Ekim 2020 tarihinde saat 12:45’te, Girne Acapulco Oteli sahilinden denize giren 3 şahıstan 2’sinin geri döndüğü 1 kişi’nin kayıp olduğu bilgisi otel gorevlilerinden 158 sahil güvenlik ihbar hattına bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti kapsamında saat 13:30’da Müjdat Çavuş (E-60) otelden 400-500 metre açıkta canlı olarak sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmış ve otel yetkililerine teslim edilmiştir.