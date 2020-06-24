Denizanalarından çok maske var

Kar amacı gütmeyen kuruluş Operation Mer Propre, son aylarda deniz temizleme faaliyetleri sırasında dalgıçlarının, koruyucu ekipmanların denize atıldığına dair artan kanıtlarla karşılaştığını söyledi.

Kuruluş denizden "düzinelerce" maske toplasa da pandemiyle başa çıkmak için tek kullanımlık plastiklerin ve çevreye zararlı başka maddelerin kullanıldığı düşünüldüğünde bu keşiflerinin daha büyük ve endişe verici bir eğilime işaret ettiğini söyledi.

Organizasyon, doğal çevreye daha fazla zarar verme ihtimaline dikkat çekmek umuduyla dalışlarının ve buldukları çöplerin fotoğraflarını yayımladı.

Operation Mer Propre üyesi Laurent Lombard, Fransız hükümetinin iki milyardan fazla maske sipariş ettiği gerçeğine işaret etti.

Facebook'taki paylaşımında Lombard, "İki milyardan fazla tek kullanımlık maske sipariş edildiği gerçeğinden hareketle yakında Akdeniz sularında denizanasından çok maske olacak!" ifadelerini kullandı.

Lombard şöyle ekledi:

Bu yeni kirliliğe engel olmak herkesin olduğu kadar seçilmiş yetkililerimizin, parlamenterlerimizin ve resmi makamların da sorumluluğu.

Bu yeni kirliliği çabucak ve kesin biçimde çözmek için bütün doğru girişimleri birleştirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Bu sağlık krizi içimizdeki en iyiyi ve en kötüyü görmemize olanak sağladı. Eğer hiçbir şey yapmazsak en kötüsü gerçekleşecek. Halbuki bunu önlemek sadece sağduyu meselesi.

The Guardian'a konuşan kuruluşun bir diğer üyesi Joffrey Peltier şunları söyledi:

Hiçbir şey yapılmazsa kirliliğin artacağı kesin.

Bu kadar alternatif varken bizi Kovid'den koruyacak çözüm plastik değil. Durumun verdiği mesaj bu.

Fransız siyasetçiler de pandemiyle mücadele sonucunda oluşan atıklara dair endişelerini dile getirdi.

Côte d’Azur'u da kapsayan Alpes-Maritimes bölgesini temsil eden Eric Pauget geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazarak maskelerin genelde polipropilen gibi plastikler içerdiği uyarısında bulundu.

Pauget, “Yere atılan bu maskelerin yüzeyindeki bulaşması muhtemel virüsün varlığı temizlik işçileri ve kazara onlara dokunabilecek çocuklar için ciddi sağlık tehdidi anlamına geliyor" diye yazdı.

Ayrıca insanları koruyan bu maskelerin yapısında bulunan ufalanabilir polipropilen nanoparçacıklar ekosistemlerimizi ve onların biyoçeşitliliğini kalıcı olarak etkileme riski taşıyor.

Pauget şöyle ekledi:

Kaldırım kenarındaki akıntılardan geçen bu maskeler kaçınılmaz biçimde doğaya ya da denize karışacağından bu çevre kirliliğinin boyutunun bizi alarma geçirmesi gerekiyor. Dahası, gezegenimiz için kalıcı ekolojik sonuçları düşünüldüğünde 450 yıllık ömre sahip bu ekipmanlar ekolojik saatli bomba teşkil ediyor.