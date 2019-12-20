Deniz Üssü iddiaları yeni bir safhaya ulaştı

Hürriyet Gazetesi'nin haberi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin KKTC’nin Gazimağusa Limanı’nın 40 km doğusunda deniz kıyısındaki geniş bir araziyi yeni imar planında askeri bölge olarak tanımlaması, adada ‘Türkiye’ye İHA üssünden sonra deniz üssü’ tartışmalarına yol açtı. Komutanlık, bölgede komuta binası ve tesisler inşa edileceğini belirtti.

KKTC’ye deniz üssü iddiaları, Doğu Akdeniz’de son yıllarda tırmanan enerji krizi nedeniyle uzun süredir gündeme gelen bir konu.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre Fransa’nın geçen yıl Kıbrıslı Rumlar’dan deniz üssü talebinde bulunması, Türkiye’nin de KKTC’de deniz üssüne ihtiyaç duyduğu değerlendirmelerine neden oldu. Türk savaş uçaklarının inmesi için inşa edilen ancak 32 yıldır atıl tutulan Geçitkale Havaalanı’nın, hafta başında Türk SİHA ve İHA’ları için üs yapılması, dikkatleri adada deniz kıyısında yer alan askeri bölgelere çevirdi.

ASKER DOĞRULADI

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, KKTC Meclisi’nde ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yerel medyada çıkan iddiaların ardından Başbakanlığa verdiği konuyla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Komutanlık, Gazimağusa Limanı’nın 40 kilometre doğusunda İskele Boğaz bölgesinde yer alan deniz kıyısındaki askeri bölgede, komuta binaları ve tesislerin inşa edilmesini planladıklarını ve gerekli izinlerin alındığını açıkladı. Başbakanlığa gönderilen yazıda, bölgede cephanelik inşası yönünde planlama olmadığı belirtildi.

GEMİ TRAFİĞİ ARTTI

Günümüzde Türk savaş gemileri, Girne ve Gazimağusa limanlarını kullanıyor. Büyük tonajlı savaş gemileri, liman derinliğinin uygun olması nedeniyle genellikle Gazimağusa Limanı’na demirliyor. Türkiye’nin Fatih ve Yavuz gemileriyle Kıbrıs çevresinde sondaja başlaması, koruma görevi üslenen savaş gemilerinin Gazimağusa kentine ziyaretlerini artırdı. KKTC’ye deniz üssü, siyasi karar verilmesi halinde hayata geçecek.

F-16 HAZIRLIĞI HENÜZ YOK

1982 yılında Türk savaş uçaklarının kullanması amacıyla inşa edilen Geçitkale Havaalanı’nın Türk SİHA ve İHA’larına üs yapılması, uzun bir piste sahip tesisin F-16’ların da kullanımına açılıp açılmayacağı soruları ve iddialarını beraberinde getirdi.

Ancak savaş uçaklarının inmesi için zaman alacak yenileme ve inşaat çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Geçitkale Havaalanı’nda henüz bu yönde bir çalışma da başlatılmış değil.

Kaynak:Hürriyet